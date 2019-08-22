Белтелерадиокомпания ответила на критику жены Макея

Необычный конфликт возник между супругами топ-чиновников: жена министра иностранных дел актриса и телеведущая Вера Полякова обвинила Белтелерадиокомпанию в непрофессионализме при проведении отборочного тура на Детское Евровидение 2019. По мнению Поляковой, ее сын Артем Макей со своей группой «Нескучный возраст» из-за технических неполадок не смог достойно выступить в отборочном туре и не прошел в финал.

Пикантности конфликтой ситуации добавляет тот факт, что руководит Белтелерадиокомпанией муж пресс-секретаря президента Иван Эйсмонт.

Своим мнением Вера Полякова поделилась в блоге.

«Мы готовились полгода, мы вложили в этот номер большие деньги! И рассчитывали если не на победу, то на достойное выступление!!! — написала актриса. — Причем приехали мы за 2 часа до выступления, все отрепетировали, отстроили звук и т.д. Поэтому к нам вопросов просто не может быть».

Подзамочная запись все же попала в СМИ и многие беларусские медиа рассказали эту историю.

Белтелерадиокомпания вынуждена была реагировать. Вчера на официальной странице в Facebook компания опубликовала видеозапись работы звукорежиссеров и объяснила проблемы со звуком вмешательством представителей группы «Нескучный возраст».

«Хотим сообщить, что отстройка микрофонов с артистами группы «Нескучный возраст» проводилась при непосредственном участии звукорежиссера группы «Нескучный возраст» Игоря Савенко — он входил в состав команды группы. Были проведены два прогона песни, после чего Игорь Савенко подтвердил нормальную работу оборудования Белтелерадиокомпании», — написали представители БТ.

В объяснении телекомпании говорится, что звукорежиссер группы «Нескучный возраст» выразил желание лично находиться за звукорежиссерским пультом и ему была предоставлена такая возможность.

На видеозаписи видно, как Игорь Савенко находится за звукорежиссерским пультом и, по мнению представителей БТ, не справляется с процессом. В работу вынужден был вмешаться инженер Белтелерадиокомпании.