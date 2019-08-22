Во время тренировки утонул белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич

Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по гребле академической.

Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет местная полиция, передает mst.by.

Дмитрий Рышкевич — мастер спорта Республики Беларусь по гребле академической. В 2003 году он попал в автомобильную аварию и лишь чудом остался жив. После этого перенес около двадцати операций и все же вернулся в спорт, теперь уже паралимпийский. Неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований по гребле академической на тренажерах «Концепт».