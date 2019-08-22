В Шклове на свалке нашли лапти. Специалисты говорят, это этнографическая сенсация

В понедельник утром внимание местных историков и краеведов было приковано к необычной для Шклова находке, заставившей вновь пересмотреть не столь далекую историю. На свалке твердых бытовых отходов были обнаружены лапти из лыка. Откуда они там взялись, и какое значение имеют, рассказали очевидцы и работники музея.

«Вечером в воскресенье заметил, что возле здания по улице Днепровской, в котором, судя по всему, идет ремонт, стоит прицеп, а в него грузят лапти, — рассказывает житель Шклова Николай Пунченко, который в это время торопился на работу. — После смены приехал, прицепа нет. В общем, нашли эти лапти потом на свалке», пишет Mogilev.online.

Вероятнее всего, необычная находка была обнаружена на чердаке здания, которое реконструируют, и выбросили ее как обычный мусор, не придав значения тому, что лапти из лыка уже лет сто как не в моде.

Точное количество лаптей назвать трудно. Навскидку мнения очевидцев сходятся в том, что их не менее тысячи.

На данный момент существуют несколько версий того, как обувь, популярная в конце 19 века, могла оказаться в таком количестве в Шклове.

По наиболее вероятной, в Шклове в начале 20 века существовала артель по производству лаптей. «В 20 веке после революции промышленное производство только начинало развиваться. И лапти тогда виделись популярным видом обуви. Тем более, что рядом со зданием, в котором лапти были обнаружены, располагались лавки, чуть дальше — торговые ряды, — говорят в местном историко-краеведческом музее». В пользу того, что лапти готовились именно для продажи указывает и то, что они не были в употреблении и были распределены по парам.

Возможно, разгадка кроется в самом назначении этого здания. По воспоминаниям местных жителей, долгое время оно принадлежало райпотребкооперации. Не исключено, что лапти хранились в нем для последующей реализации на территории района.

В музее указывает еще на одну интересную особенность.

«Это лапти-пахлопни, к тому же праздничные. То есть предназначались они для использования в торжественных случаях. Об этом говорит их форма, — заостряет внимание старший научный сотрудник музея Ирина Гапеева. — Любопытно то, что для Беларуси было характерно прямое плетение лаптей, а здесь оно косое и весьма профессиональное». И, возможно, именно технология плетения лаптей, известная предкам, позволила им сохраниться в первоначальном виде и практически в идеальном состоянии.

Работники музея находкой, которую в прямом смысле слова нашли на мусорке, заинтересовались, и скоро популярная в 19 веке обувь пополнит экспозицию музея.

«Для нас подобная находка — это этнографическая сенсация. Мы сходимся во мнении, что лаптям около ста лет. И тем более удивительно, как они сохранились до нашего времени», — отметила директор Шкловского историко-краеведческого музея Лариса Силивестрова.

Немного истории: Лапти — самая распространённая на Руси обувь, плетёная из коры дерева. Первые упоминания о них встречают в документах, относящихся к X веку. Эта низкая обувь по некоторым данным использовалась в сельской местности до 1930-х. Плелись лапти из древесного лыка (могли быть липовые, вязовые и другие) или бересты. Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка.

Фото с сайта МогилевОнлайн