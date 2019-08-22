В Минске 17-летний парень и 16-летняя девушка похищали сим-карты и оформляли на них микро-кредиты.

Подростки подходили к людям на улицах и якобы просили позвонить. Парень создавал видимость разговора и незаметно вытаскивал сим-карту. Далее за работу бралась девушка: она создавала микро-кредиты на симках, переводила деньги своему знакомому, а тот отдавал их обратно девушке.

По такой схеме подростки работали месяц. По предварительной информации, злоумышленники обманули четырех человек, сумма ущерба составила 400 рублей.