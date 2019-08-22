На территории уезда Линьси, расположенного в провинции Хэбэй (Северный Китай), обнаружена древняя эпитафия.

Как передаёт агентство «Синьхуа», эпитафия возраст которой составляет 1300 лет, имеет длину 47 см и ширину 47 см. Она содержит 405 иероглифов и рассказывает о семейной истории владельца гробницы — высокопоставленного чиновника раннего периода династии Тан (618-907 гг. н. э.) Цзюй Ичэна. Эпитафия также восхваляет его хорошие семейные качества, благородный нравственный характер и личное совершенствование.

По словам местных учёных, находка имеет большое значение для дальнейших исследований истории и военной системы ранней династии Тан, а также способствует пониманию местных похоронных обычаев и культуры.