Кинорежиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление кинематографиста.

В ноябре 2018 года Тарантино впервые женился. Его супругой стала израильская певица Даниэлла Пик. Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Они встречались с 2016 года, а в 2017-м обручились. Ранее Тарантино не был женат, объясняя это тем, что работа в кино занимает все его свободное время.

Тарантино снял такие ленты, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Убить Билла». Последним его фильмом стал «Однажды в… Голливуде», вышедший в российский прокат в августе.