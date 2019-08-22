В ближайшем будущем в нашей стране будет создана единая информационная база камер фотофиксации правонарушений, которая начнет работать в ближайший год.

Как пояснил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, единая база позволит в кратчайшие сроки взимать штрафы, в том числе и с иностранных водителей.

Как сообщает av.by, на данный момент правонарушениями, которые допускают иностранцы на наших дорогах, занимаются сотрудники специальных передвижных пунктов.

Новая единая база ГАИ сможет охватить почти всех водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения на территории Беларуси.

Кроме этого, в будущем у инспекторов ДПС будут планшеты, которые обеспечат оперативный доступ к базе. Так у правоохранителей перед глазами будет вся история правонарушений, зафиксированных камерами фотофиксации.

И при общении с обладателями иностранных автомобильных номеров инспектор будет видеть всю историю правонарушений, зафиксированных камерами фотофиксации, ― рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.