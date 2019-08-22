Тело погибшей 33-летней Екатерины Климанской было найдено на высоте 3700 метров, ее напарник остался жив.

Белорусская альпинистка Екатерина Климанская погибла при восхождении на гору в итальянской части Альп, сообщает агентство ANSA, передает Sputnik.

Тело женщины было обнаружено утром в среду горными спасателями в долине Аоста на высоте 3700 метров.

Известно, что белоруска направилась в поход с напарником – гражданином Украины. 20 августа в 13:30 они покинули базу Oriondé Duca, расположенную на высоте 2802 метров. К вечеру альпинисты дошли к проходу, называемого Cheminée.

По словам напарника белоруски, в какой-то момент женщина не смогла подняться по склону, поэтому ему пришлось спуститься и привязать к ней веревку, а затем втащить наверх.

«Она была измотана, сказала, что без сил. Она рухнула на землю и не реагировала ни на что», – приводит агентство слова мужчины.

Украинец рассказал, что искал, к кому можно обратиться за помощью, и пошел к ближайшему бивуаку, однако людей там не оказалось. После этого он попытался подать сигнал тревоги по радио, однако связь была плохой, и ему никто не ответил. Он взял одеяло и вернулся в Катерине, по его словам, к тому времени белоруска уже погибла от холода.

Ближе к ночи мужчине удалось связаться со спасателями. С учетом того, что время было поздним, к месту ЧП они добрались только утром.

Спасатели на вертолете доставили погибшую в ближайший город Червинию.

Отмечается, что оба альпиниста были достаточно опытными альпинистами, этот поход не был для них первым.

Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция, причину смерти определяют судмедэксперты. Напарник белоруски остался жив.