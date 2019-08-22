Он кормил малыша из бутылочки, пока шли дебаты о ценах на топливо.

Тревор Маллард взял на руки в «спикерское» кресло шестинедельного сына депутата от лейбористов Тимати Коффи и его мужа. Пара родила ребёнка от суррогатной матери 10 июля, сообщает Thebabel.net со ссылкой на The Guardian.

Пока в зале обсуждались различные законодательные инициативы, Маллард кормил ребенка молочной смесью из бутылочки и играл с ним.

В то время министр транспорта Фил Твайфорд говорил о ценах на топливо, член Нацпартии Марк Митчелл критиковал правительство по вопросам общественной безопасности, а министр обороны Рон Марк назвал документ Национальной оборонной политики «устаревшим».

Фото с малышом Маллард запостил в своем Twitter. «Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость», — подписал снимок политик.