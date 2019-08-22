Ожидается визит генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлецяна.

Проблематика отмены смертной казни будут обсуждена в Минске, ожидается визит представителей Совета Европы, сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси, передает Sputnik.

Беларусь остается единственной в Европе страной, где выносят и исполняют смертные приговоры. Брюссель критикует белорусское руководство за то, что в стране приводятся в действие расстрельные приговоры. Вопрос введения моратория на смертную казнь ЕС на протяжении ряда лет увязывал с санкциями в отношении Беларуси и признанием выборов. В Минске заявляют о понимании проблемы, но просят Запад не давить на страну в вопросе введения моратория на смертную казнь.

«27 августа в Минске в конференц-зале гостиницы «Краун Плаза» рабочая группа Национального собрания Беларуси по изучению проблематики смертной казни совместно с Советом Европы проведет конференцию «Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси», — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

По словам собеседников агентства, мероприятия проводится в соответствии с Национальным планом по правам человека на 2016–2019 годы, утвержденного Совмином. Этот документ был принят белорусским правительством в целях всестороннего рассмотрения международных тенденций в вопросе о применении смертной казни и отношения к этой теме общественности.

В пресс-службе отметили, что в конференции планируется участие белорусских парламентариев, генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлецяна (Румыния), представителей Секретариата Совета Европы, государственных органов и организаций, структур гражданского общества и экспертов.

В Беларуси в 2019 году было вынесено два расстрельных приговора — убийце двух девушек в Бобруйске и убийце двух пожилых женщин в Витебске. Исключительная мера наказания назначается в Беларуси за совершение особо тяжких преступлений. Расстрельные статьи не применяются к несовершеннолетним и женщинам.