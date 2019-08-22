Экс-мэр Минска Андрей Шорец с понедельника, 19 августа, работает заместителем генерального директора «Главгосстройэкспертизы». На сайте компании среди руководства Шорца пока нет, но в приемной TUT.BY подтвердили эту информацию.

Первоначально информацию о новом назначении опального мэра озвучил в Facebook Юрий Губаревич.

Напомним, Андрей Шорец лишился поста главы Мингорисполкома в ноябре прошлого года на фоне громкого коррупционного скандала с махинациями с квартирами. Лукашенко заявил, что Шорец не предотвратил ситуацию, когда один или несколько человек скупили 64 квартиры от коммунального застройщика, а потом перепродали их дороже. Президент жестко пообещал решить, «что делать с Шорцем».

В итоге ограничились отставкой. При этом уже тогда кресло под Шорцем шаталось — за решеткой были два его высокопоставленных подчиненных — заместитель Андрей Доморацкий и глава Главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич. В итоге первый приговорен к 12 годам в колонии, второй — к 13 года и срок может вырасти.

Шорец проработал мэром Минска четыре года.

Республиканское унитарное предприятие «Главгосстройэкспертиза» осуществляет госэкспертизу градостроительных проектов: государственной схемы комплексной территориальной организации страны, схем комплексной территориальной организации областей; генпланов Минска и областных центров; обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов.