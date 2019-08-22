Бывший автослесарь из Столбцов подписал контракт с ММА-организацией

Иван Жвирбля – 30-летний боец смешанных единоборств. Недавно контракт с ним на 4 боя подписал абсолютный бойцовский чемпионат «Ахмат» (АСА).

— Несколько лет назад Ваня работал обычным автослесарем в Столбцах, а теперь он — один из сильнейших бойцов смешанных искусств в Беларуси, — говорит Стас Закревский, личный тренер Ивана. — Это первый спортсмен из нашей страны, который подписал контракт с одной из лучших ММА-организаций.

Ближайший бой Ивана Жвирбли состоится 31 августа в Краснодаре, где он встретится с опытным азербайджанцем Туралом Рагимовым.

— Я серьезно готовлюсь и буду выходить в октагон только за победой, — прокомментировал предстоящий поединок белорусский боец. — Мне нравится драться с опытными соперниками, это помогает расти мне как спортсмену. Уверен, у меня все получится. А если буду сомневаться, мне нечего делать в ММА.

В международном активе у Ивана Жвирбли восемь боев и шесть побед.

Фото: Павел Орловский