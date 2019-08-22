Беларусь планирует вскоре подписать межпарламентское соглашение с Польшей.

Состоялась встреча зампредседателя Палаты представителей Болеслава Пирштука и вице-маршала Сейма Рышарда Терлецкого. Стороны договорились о подписании межпарламентского соглашения на 2020 год.

В настоящее время проект соглашения уже разработали, но подписывать его будут только в следующем году. Связано это с проведением выборов в парламент, которые пройдут в обеих странах.

Польская делегация пробудет с визитом в Беларуси по 23 августа.

Поляки прибыли в Беларусь для развития межпарламентского взаимодействия. Планируется углубление торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.