За 10 дней ГАИ, как заместитель начальника УГАИ МВД Александр Цегельник в МВД сегодня, 21 августа 2019 года, на брифинге, выявила 14 тысяч авто, не прошедших техосмотр. Брифинг был посвящен итогам профилактической акции, которая проводилась с 7 августа 2019 года по 17 августа 2019 года.

Сотрудники Госавтоинспекции во время акции проверяли в различных населенных пунктах у водителей наличие допуска к участию в дорожном движении. В итоге было выявлено более 14 тысяч различных транспортных средств, у которых отсутствовал допуск к участию в дорожном движении. При этом, 4300 из них оказались «повторниками».