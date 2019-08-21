В Минске сегодня утром мужчина угрожал женщине расправой.

21 августа около 7 часов утра в милицию поступила информация о драке в одной из квартир жилого дома по улице Кропоткина. Из квартиры были слышны крики о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Когда на место прибыл наряд милиции, то информация подтвердилась. Мужчина бросался на женщину с ножом, а на контакт с правоохранителями не шел. Гражданин 1990 года рождения угрожал женщине расправой.

Было принято решение задержать дебошира. На место вызвали ОМОН. Бойцы спецподразделения сумели проникнуть в квартиру по приставной лестнице через балкон и задержали мужчину. Женщина не пострадала.

В Минске ОМОН брал штурмом квартиру. Спасали женщину

Проводится расследование.