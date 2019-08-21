Средние ставки по банковским кредитам физическим лицам в конце июля этого года, существенно снизились, об этом сообщили в Министерстве финансов.

Таким образом, средняя ставка по новым кредитам населению на срок до 1 года в июле составила 8,92% годовых.

По долгосрочным кредитам ставка сократилась до 11,37% годовых в сравнении с 11,75% в июне.

Ставки по рублевым депозитам физических лиц в июле также пошли на небольшое снижение, а именно произошло сокращение до 8,91% годовых с 9,03% в июне.

При этом, к концу июля, существенно увеличились проценты по рублевым депозитам физических лиц и составили до 0,47%.

Проценты по рублевым депозитам предприятий в июле, имели изменения примерно так же, как и по кредитам.

Такое снижение ставок по кредитам и депозитам в белорусских банках в июле обусловлено тем, что наблюдается избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ.

Специалисты полагают, что в августе это снижение еще больше ускорится.