У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Опекуном девочки станет муж покойной артистки.

Забота о школьнице на законных основаниях перейдет к ее дедушке, супругу Александры Назаровой.

Внучке звезды сериала “Моя прекрасная няня” было всего два года, когда ее отец скончался.

В одном из интервью Назарова признавалась, что продолжает работать только для того, чтобы обеспечить девочке безбедное будущее.

10-летняя Сашу артистка называла подарком судьбы, поскольку та придала ее жизни смысл. Сама девочка была сильно привязана к бабушке и даже называла ее мамой. По словам инсайдеров, на данный момент внучка Назаровой находится в детском лагере в Анапе.

Актриса несколько лет назад составила завещание, согласно которому все ее имущество перейдет девочке.

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась в Москве 20 августа на 80-м году жизни.