На 94-м году жизни умер легендарный диктор белорусского радио Илья Львович Курган, сообщает «Минск-Новости».

Рыцарь микрофона, белорусский Левитан – называли его. Илья Курган более полувека приветствовал радиослушателей: «Гаворыць Мінск!».

На белорусское радио дипломированный артист, выпускник театрального института Илья Эйдельман пришел работать 1 ноября 1949 года. Через год по просьбе руководства взял рабочим псевдонимом девичью фамилию матери – Курган. Вскоре псевдоним стал фирменным знаком. Эту фамилию в советской Беларуси знали все. На радио он проработал до 1990 года.

Илья Львович выступал литературным консультантом в Купаловском театре и Республиканском театре белорусской драматургии, преподавал на кафедре сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств. Ушел на пенсию только в 87 лет.

Илья Курган — заслуженный артист БССР. Профессор Белорусской государственной академии искусств. Почетный член Союза театральных деятелей Республики Беларусь.