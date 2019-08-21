Президент Беларуси вчера подверг критике Департамент финансовых расследований КГК. Александр Лукашенко в ходе совещания с силовиками заявил, что финансовая милиция гоняется за суммами ущерба, а не занимается предотвращением незаконного получения дохода бизнесом и гражданами, устранив причины и условия их противоправной деятельности.

«Нередко результаты работы органов ДФР формируются путем достижения цифровых показателей по выявлению как можно больших сумм неуплаченных налогов и платежей, а не стремлением не допустить совершения правонарушений в экономической сфере, предотвратить факт незаконного получения дохода субъектами хозяйствования и физическими лицами, устранив причины и условия, способствующие их противоправной деятельности», — сказал он

Сегодня TUT.by со ссылкой на два источника сообщил о задержании партнера одной из юридических компаний, который позиционировался как «ведущий специалист в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования». По информации портала, дело ведет именно Департамент финансовых расследований. Задержание якобы произошло 12 августа.

Под международным корпоративным структурированием может пониматься в том числе регистрация и использование юрлиц в офшорных зонах. Нередко они используются для налоговой оптимизации, которая может быть признана незаконной.