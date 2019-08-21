Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает «Хабар 24».

О своём намерении политик объявил накануне в ходе дебатов в Сенате страны.

Конте отметил, что его уход вызван политическим кризисом, который был спровоцирован лидером второй крупнейшей партии в Италии «Лига» Маттео Сальвини. На предыдущей неделе тот заявил о необходимости провести досрочные выборы, для чего должно быть выражено недоверие правительству.

Теперь президент Италии Серджо Маттарелла должен принять решение о формировании нового правительства или объявить досрочные выборы. Между партиями «Лига» и «Движение «5 звезд» с момента создания коалиционного «правительства перемен» было много разногласий. Их отношения резко обострились 8 августа, когда «Лига» и их партнеры по коалиции разошлись во мнениях по вопросу о строительстве скоростной железной дороги Турин — Лион. Движение «5 звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. Тогда же лидер «Лиги» заявил о невозможности продолжать работу с коллегами.