СК показал видео, как парень с топором громил «Евроопт» в Бресте.

В ночь с 17 на 18 августа нетрезвый молодой человек с топором в буквальном смысле слова разнес супермаркет в областном центре. Молодой человек прорубил топором входные двери торгового центра, забрался внутрь и пошел громить витрины. Охранник магазина обратился в милицию и нарушителя задержали.

Сейчас устанавливается точная сумма ущерба, причиненного организации и арендаторам.

Юноше предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Он под стражей.

Раньше он на психиатрическом учете не состоял, сейчас назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.