Требовательность к качеству работы правоохранительного блока в Беларуси будет только возрастать. При этом к нарушениям закона, включая бандитизм и коррупцию, отношение со стороны государства будет прежнее и даже жестче. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт по итогам совещания у главы государства Александра Лукашенко по теме работы правоохранителей, сообщает БЕЛТА.

Совещание продолжалось около трех с половиной часов, и это был непростой, откровенный, а зачастую и жесткий разговор, отметила Наталья Эйсмонт. «Те, кто поспешил увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, просто недооценивают ситуацию и не знают нашего президента. Требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Она обратила внимание, что к бандитизму, коррупции и иным нарушениям закона отношение со стороны государства будет прежнее и даже еще жестче. «То есть послаблений не будет, кто бы что ни увидел. Тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме. Это однозначно», — сказала Наталья Эйсмонт.

В то же время глава государства потребовал, чтобы при расследовании уголовных не страдали невиновные люди. «Справедливость здесь действительно ключевое слово. На это президент обращал внимание не раз. В этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. А это и есть та самая справедливость», — отметила Наталья Эйсмонт.

Во время совещания Александр Лукашенко публично и подробно обозначил недостатки в работе силовиков. «Я это хочу подчеркнуть особо: президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители, — обратила внимание пресс-секретарь. — президент не остановился на каких-то конкретных фактах, ничего не конкретизировал, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и недостаткам».

По словам Натальи Эйсмонт, во время закрытой части совещания у каждого участника была возможность высказаться и представить свою позицию. Свою оценку ситуации, например, дали глава Администрации президента, госсекретарь Совета безопасности. Председатель Верховного суда подробно остановился на работе Следственного комитета, обозначив недостатки и высказав ряд предложений. «Отдельно президент обращался к губернаторам, так как это его первые представители в регионах. И здесь жесткое требование главы государства, что они должны видеть ситуацию. Они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народа. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания», — рассказала пресс-секретарь.

Говоря об итогах совещания, Наталья Эйсмонт отметила, что для правоохранительной системы Беларуси сегодня был действительно исторический момент, серьезный поворот в работе. И это, подчеркнула она, ни в коем случае не громкие слова. «Вы прекрасно знаете отношение нашего президента к коррупции, к экономическим преступлениям, да и вообще к нарушениям закона в любой форме. Поэтому с сегодняшнего дня спрос будет возрастать, как будет возрастать и давление. К бандитам будут относиться исключительно как к бандитам, а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня, будут выжигать каленым железом», — подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

Закрывая совещание, Александр Лукашенко отметил, что в целом в стране выстроена неплохая система работы правоохранительных органов, однако от руководителей он требует не закрывать глаза на имеющиеся негативные проявления, а ликвидировать все узкие места и, самое главное, за каждым фактом видеть судьбу человека.