Определена десятка финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019». Такая информация озвучена в эфире «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни «Евровидение-2019» прошло сегодня в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке — в студии «600 метров». К нему были допущены 38 исполнителей.

В итоге в финал вышли:

1. Мария Ермакова (Минск), «VETRA»;

2. София Хролович (Минск), «Давай танцуй»;

3. Мария Жилина (Минск), «Спявала, гукала, чакала»;

4. Арина Пехтерева (Могилев), «Never Again»;

5. Анастасия Жабко (Минск), «Пойми меня»;

6. Елизавета Мисникова (Минск), «Пепельный»;

7. София Рустамова (Брест), «Скажи мне»;

8. Группа «Зефир» (Минск), «Лучшие и первые»;

9. Ксения Галецкая (Гомель), «A better world»;

10. Группа «Мonkey Tops» (Минск), «Посмотри на нас».

Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте. Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору — Белтелерадиокомпании — как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского «Евровидения» и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене «Минск-Арены» выступили юные артисты из 20 стран