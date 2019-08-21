НОК Беларуси представил во вторник 20 августа маскот Национальной олимпийской команды Team BY. Им стал аистенок в облегающей синей майке, черных шортах, красных кедах и с синей кепкой-козырьком на голове.

Имени у талисмана пока нет, его предлагается выбрать усилиями всех желающих. Для этого объявляется конкурс, который продлится до 20 сентября. Необходимо предложить одно-два имени, написать легенду происхождения маскота (не более 400 слов) и отправить письмом на адрес marketing@noc.by, не забыв указать свои контактные данные.

Варианты, прошедшие первоначальный отбор, будут выставлены в соцсети для открытого голосования. Авторы лучших предложений получат ценные призы от НОК: игрушку-талисман и фирменные часы с символикой национальной олимпийской команды.

Кстати, скоро Viber выпустит стикерпак, посвященный маскоту. Также аистенка можно будет увидеть в дополненной реальности, скачав приложение SportAR, доступное в Play Market и App Store.

Напомним, в декабре 2018 года у Национальной олимпийской команды появился новый бренд – Team BY. Ключевым его элементом стал аист. Во время презентации бренда было обещано, что у команды появится и свой талисман.