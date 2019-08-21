Минское «Динамо» в стартовом матче Кубка ЛЖД проиграло казанскому «Ак Барсу». Встреча состоялась в Риге.
АК БАРС — ДИНАМО Мн — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
АК БАРС: Билялов (Мисбахов), Яруллин — Юдин, Галиев — Ткачев — Зарипов (к), Хенкель — Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Лазарев — А.Галимов — Петров; Мусин — Фазылзянов, Фисенко — Сафонов — Э.Галимов; Емец.
ДИНАМО-МИНСК: Осипков (Кульбаков); Граньяни — Еременко, Грецкий — Литвинов — Демков; Денисов — Эллиот, Костицын — Паре — Степанов; Готовец — Бокун, Павлович (к) — Шор — Матерухин; Мартынов — Аносов — Павленко; Дюков, Терещенко.
ШАЙБЫ: 1:0 — Лямкин (Лазарев, Фисенко, 18.34 — бол.). 2:0 — Михеев (Хенкель, Зарипов, 24.05). 3:0 — Фазылзянов (25.05).