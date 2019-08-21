Ведомство высказывало свою позицию по этому поводу в ходе обсуждения, как усовершенствовать процедуру уплаты дорожного сбора.

Госавтоинспекция Беларуси считает, что нужно отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, заявил журналистам временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, передает Sputnik.

«Техосмотр – отдельно, а уплата госпошлины – отдельно. Правительство такие подходы поддерживает, но встает вопрос контроля за уплатой госпошлины, и этот вопрос сейчас рассматривается», – отметил он.

По его словам, необходимость отвязки техосмотра от дорожного налога поддерживает большинство госорганов. «А вот каким образом оплачивать госпошлину, мнения разделились. Мы знаем, что рассматриваются разные варианты отвязки от техосмотра этой госпошлины. Решение пока не принято», – констатировал Цегельник.

Один из вариантов, который уже не раз озвучивался, – включить сбор в стоимость топлива. Но можно, например, просто ввести отдельный налог на транспортное средство, как это сделано в Германии. «Это как мы платим налог на землю, на недвижимое имущество. Это, кстати, простимулирует к тому, чтобы люди снимали с учета транспорт, который у нас не снимается», – предложил представитель МВД.