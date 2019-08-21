«Даже огороды готовы показать!» Как в Ивье готовятся к приезду Лукашенко, который не был здесь 11 лет

21 августа в Ивье ждут президента. TUT.BY посмотрел, как готовятся в городе и округе к приезду Лукашенко, который в этих краях не был 11 лет. Несмотря на то, что до визита главы государства остается совсем немного, на центральных улицах Ивья нет авральной подготовки. Вечером накануне приезда главы государства город живет обычной жизнью: люди спешат после работы в магазины, отдыхают на местном озере, «корпаюцца» на огородах.

— А чаго нам рыхтавацца і нервавацца: горад чысты, прыгожы, аднавілі ўсе да мінулых «Дажынак» — вось і не трэба нічога латаць і рамантаваць, — говорят местные жители.

Последний раз на Ивьевщине Лукашенко был 11 лет назад — в апреле 2008 года. Тогда он посетил СПК имени Баума в агрогородке Геранены, что в 15 километрах от Ивья. В тот приезд президенту доложили о ходе посевной кампании в регионе, Лукашенко ознакомился с развитием социальной сферы.



И, конечно, пообщался с местными жителями. Тогда он говорил, что в Ивьевском районе нужно сделать ставку на производство молока и мяса — и развивать такие фермы, как в СПК имени Баума. Там 11 лет назад был построен современный молочный комплекс, который позволил закрыть две молочно-товарные фермы с устаревшей технологией.



В этот раз президенту должны показать современную роботизированную молочно-товарную ферму «Тивновичи» филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро», которая была введена в эксплуатацию в 2015 году. Как сообщал Гродненский облисполком, ферма оснащена уникальными роботами-астронавтами четвертого поколения, созданными ООО «Биоком Технология» по голландской технологии. Участие человека в процессе дойки минимальное: на 480 голов дойного стада нужен всего один человек, который контролирует процесс. А сама дойка происходит круглосуточно: животные имеют свободный доступ к роботу, который, когда приходит время дойки, сам подключает аппарат. Также робот делает пробу молока и сортирует его.



Впрочем, по внешнему виду фермы и не скажешь, что здесь работают суперсовременные роботы: из-за открытых ворот видны стандартные белые корпуса фермы, возле которых в загонах пасутся коровы, по территории снует техника, телята выглядывают из специальных домиков, которые поставлены посередине двора.

Около проходной — много машин. Рядом — зерносушилка, где, несмотря на поздний вечер, работают люди. Правда, местные мужики говорят, что здесь в августе так многолюдно всегда: страда. Но президента, конечно, ждут.



— Схадзіце, паглядзіце, якую красату мы там нарабілі. Канешне, чакаем Лукашенку, — говорят две работницы фермы, которые выходят с проходной.

На территорию сельхозпредприятия нам нельзя — санэпидрежим, но краем глаза из-за ворот замечаем — коровы чистые!



Еще один объект, где ждут Лукашенко, — ивьевский филиал Лидского производственного общества с ограниченной ответственностью «Техмаш», где производят сельскохозяйственную технику.

Здесь подготовка к визиту высокого гостя выглядит помасштабнее. Здесь среди тех, кто занимается подготовкой ко встрече президента, замечена заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. На поле, рядом с входом на предприятие, белой краской размечена вертолетная площадка. Рядом работает группа разминирования — проверяют почву. Около ворот, которые открыты, многолюдно, да и во дворе определенная суета. Около входа поставлены белые шатры. Правда, что будут показывать на предприятии Лукашенко, сотрудники завода не говорят.



Скорее всего, президенту расскажут, конечно же, о выпускаемой здесь сельхозтехнике. Как говорится на сайте предприятия, около 80 процентов изготавливаемой продукции (и в Лиде, и в Ивье) экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. За освоение, выпуск сельскохозяйственной техники и регулярное участие в различных выставках ПООО «Техмаш» удостоено многочисленных грамот и наград.

Скорее всего, Лукашенко также посетит молочно-товарную ферму в деревне Гончары, которая находится недалеко от Ивья. Во всяком случае, и там готовятся к приезду президента.



В самой деревне президента не ждут. Говорят, что вряд ли он остановится около какого-либо из домов.

— Можа, толькі на ферме. Ой, ды і нашто яно нам. Працуем, як працавалі, а вы едзьце ды напішыце што добрае пра Іўе.

— Вы калі ўбачыце прэзідэнта, то скажыце яму, што заробкі маленькія — пасля працы трэба яшчэ адну працу, каб грошы зарабіць, — говорит мужчина на стоянке около придорожного кафе.

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