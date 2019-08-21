Автомобили, производимые в России, подорожали с 1 августа, а с 2020 года рост цен может ускориться. Это связано с окончанием льгот, которые автопроизводители получали от российского правительства.

Повышение коснется не только АвтоВАЗа, но и европейских и азиатских брендов, которые производят автомобили в России. Именно машины, выпущенные в этой стране, в основном представлены и на белорусском авторынке.

Как пишет «КоммерсантЪ», у автопроизводителей истекает срок соглашений о промсборке. В рамках данного режима им давались льготы по таможенным пошлинам на ввоз компонентов. В рамках обязательств РФ перед ВТО ставки были повышены, но автопроизводителям, работающим в режиме промсборки, выделяли бюджетные компенсации. С окончанием соглашений они не будут их получать.

Аналогичные соглашения были заключены и производителями автокомпонентов. Они истекают в 2020 году. Соотвественно, стоимость компонентов вырастет, что может отразиться на ценах автомобилей. Впрочем, одним из вариантов развития ситуации может стать переход на импорт компонентов автопроизводителями, если их стоимость будет ниже, чем у местного производства.