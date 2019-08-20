«Вину не признаю». Стало известно, в чем обвиняют брата известного бизнесмена Сергея Шакутина

Сегодня Минский городской суд продолжает рассматривать «дело медиков», в котором фигурирует 21 обвиняемый. Семь из них находятся за решеткой, остальные — не под стражей. Среди тех, кто за решеткой, — брат известного белорусского бизнесмена Сергей Шакутин.

Во вторник прокуроры Александр Андреев и Вадим Лолуа продолжили зачитывать обвинение сотрудникам системы здравоохранения и представителям коммерческих структур. По делу проходит 21 человек, это может занять несколько часов.

В первый день суда стало известно: бизнесмен Сергей Шакутин, директор компании «Искамед», отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. Брат известного белорусского бизнесмена Александра Шакутина — единственный из обвиняемых в даче взятки остается в СИЗО.

По версии следствия, Шакутин передал 16 тысяч долларов в качестве взяток с 2006 по 2018 годы, точное время не установлено.

— В один из дней 2006 года в Бресте договорился с Вячеславом Гнитием, директором Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация», о систематических и бесперебойных закупках, — зачитывает обвинение прокурор Вадим Лолуа.

В период с 2006 по 2012 годы в разных кафе, по данным обвинения, Шакутин передал Гнитию 10 500 долларов. Далее в уголовном деле фигурирует еще несколько взяток: 4 сентября 2015 года в кафе «Прованс» Сергей Шакутин передал 1500 долларов, 4 декабря 2014 года в агроусадьбе Гнитий получил еще 1500 долларов и последняя взятка в 1500 долларов была 8 сентября 2015 года.

— А всего Шакутин передал Гнитию не менее 15 тысяч долларов, — уточняет гособвинитель.

За все годы сумма, потраченная брестской «Фармацией» на закупку лекарственных средств у компании Сергея Шакутина составила около 16 миллионов белорусских рублей.

Кроме того, как указано в обвинении, Шакутин 7 марта 2018 года в Центре экспертиз и испытаний здравоохранения договорился с его директором Александром Столяровым о регистрации лекарственных средств «Эндоферон» и «Энгалин». За что 14 мая передал Столярову одну тысячу долларов.

— Вину не признаю, — заявил бизнесмен Сергей Шакутин, которого обвиняют по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин.

Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.