В Минске женщина променяла своего ребенка на сомнительную компанию и аморальный образ жизни.

11-летняя школьница проживала вместе с мамой и бабушкой. Женщина регулярно увлекалась алкоголем и уходила в запои.

В последний раз, когда бабушка уехала в деревню, мать решила свою дочь затащить в притон, где взрослые люди, переходя все границы, распивали алкоголь.

В милицию обратились соседи, так как за стеной были слышны крики и детский плач.

Прибывшие на место правоохранители никого не застали. Выяснилось, что женщина забрала девочку с собой. Начались поиски, опрашивались соседи.

В результате сотрудники милиции нашли родительницу и ребенка в одном из притонов. Среди пьяных взрослых людей девочка сидела в углу и тихо плакала. Школьницу передали бабушке.

Сейчас решается вопрос о признании несовершеннолетней нуждающейся в государственной защите и установлении бабушкой опеки над нею, – пояснили в Октябрьском РУВД.