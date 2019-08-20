Тренер, в числе воспитанников которого – призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, скончался в понедельник, 19 августа, на 81-м году жизни.

Ушел из жизни известный белорусский тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев, сообщение об этом появилось на сайте Weightlifting Belarus, передает Sputnik.

Анатолий Лобачев скончался в понедельник, 19 августа, ему было 80 лет. Всю свою жизнь он посвятил тяжелой атлетике: сначала выступал в качестве спортсмена, позже стал тренером и на протяжении нескольких десятилетий передавал свой опыт молодым атлетам.

Анатолий Леонидович Лобачев родился 14 марта 1939 года. С юности занимался тяжелой атлетикой, а в 1968 году начал работать тренером в Могилевском областном совете ДСО «Спартак». В 1974 году он получил диплом Белорусского государственного института физической культуры. После долгое время Лобачев был тренером-преподавателем отделения тяжелой атлетики в Могилевском государственном училище олимпийского резерва.

За свою тренерскую карьеру Анатолий Лобачев внес существенный вклад в развитие тяжелой атлетики Беларуси. С 1999 по 2000 год был главой национальной сборной Беларуси по тяжелой атлетике. Под его началом на XXVII летних Олимпийских играх были завоеваны две бронзовые медали.

За время работы Анатолий Лобачев воспитал 25 мастеров спорта международного класса и более 100 мастеров спорта Беларуси. Среди них – чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер XXVIII и XXIX летних Олимпийских игр Андрей Рыбаков и чемпион Европы Виталий Дербенев. В 2013 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике воспитанницы Лобачева Екатерина Шкуратова и Дина Сазановец заняли третье место, а Андрей Рыбаков завоевал «золото» в рывке.

В 2001 году Лобачева наградили медалью «За трудовые заслуги», в 2009 и 2010 годах – медалью «За выдающиеся заслуги» Национального олимпийского комитета Беларуси. В 2014 году тренер стал «Почетным гражданином Могилева».