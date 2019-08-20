Команда британских ученых пришла к выводу, что нашла место, где у человека находится совесть.

Специалисты из Оксфорда путем эксперимента нашли в мозгу у человека участок, который отвечает за чувство совести.

В исследовании участвовали 2 группы: 25 человек (мужчин и женщин) и 25 обезъян. Подопытным провели МРТ мозга. Оказалось, что у людей есть в передней фронтальной зоне коры головного мозга сгусток нервной ткани размером с брюссельскую капусту. Именно этот «комок нервов» отвечает за совестливость.

Примечательно, что у животных такого участка не обнаружено.