Систему оказания услуг велошеринга в столице в ближайшее время планируют урегулировать. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко, передает «Минск-Новости».

— О работе сервиса велошеринга мы слышим разные отзывы. Например, многих не устраивает, когда оставленные прокатные велосипеды мешают движению автомобилей и пешеходов. Попытаемся воздействовать на представителей сервиса и, не мешая частному предпринимательству, упорядочить оказание велошеринговых услуг. Одна из возможных форм — организация определенных зон для парковки такого транспорта, — отметил М. Прокопенко. — Мне, как горожанину, не хотелось бы, чтобы мое личное пространство нарушали. Например, вы выходите из подъезда, а у вас на крыльце стоит велосипед. Причем так, что дверь невозможно открыть. Конечно, многое зависит от культуры людей, которые пользуются велопрокатом. Но город обязательно будет принимать меры, чтобы аккуратно исправлять ситуацию и делать работу велошеринга комфортной для всех.

Справочно

Инфраструктура велодвижения Минска состоит из магистральной велодорожки (ее длина составляет 27 км), а также сети совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек общей протяженностью 196 км.