Ребенок в Толочинском районе поджег соседский гараж и автомобиль

Шестилетний мальчик в понедельник, 19.08.2019, утром сжег гараж с машиной в Толочинском районе.

Пожар случился в деревне Конопельчицы. Спасателей вызвали в 10:19. На месте работники МЧС РБ обнаружили гараж и легковой автомобиль, объятые пламенем. В результате возгорания повреждена кровля гаража, стены, легковушка.

Во время проверки было установлено, что причиной возгорания стала шалость соседского 6-летнего ребенка с огнем. Его родители были на работе, за ребенком присматривала бабушка, сообщает МЧС.