Потечет ли теперь после запуска АЭС белорусская электроэнергия в Европу?

Предполагалось, что после запуска БелАЭС путь для белорусской электроэнергии на европейские рынки будет закрыт – поставки заблокирует Литва, которая считает станцию небезопасной. Неожиданно «окно» для ее экспорта в Европу открыла Латвия, приняв решение о переносе торговли электроэнергией с третьими странами с литовской на латвийскую границу.

Сейчас белорусская энергосистема работает параллельно с энергосистемами России, Украины и стран Балтии. Экспорт электроэнергии из Беларуси осуществляется в Литву в соответствии с правилами торговли энергобиржи NordPool по контракту с одной из компаний, являющейся резидентом Литвы.

Беларусь экспортирует электроэнергию в литовскую зону энергобиржи в режиме «на сутки вперед» — в соответствии с правилами торговли электроэнергией в странах Балтии. Согласно им, поставки электроэнергии в Литву из третьих стран — в том числе из России и Беларуси — не предполагают заключения долгосрочных контрактов.

В 2018 году Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в Литву в 7 раз в сравнении с 2017 годом — до 1,0140 млрд. кВт.ч, в I полугодии 2019 года поставила на экспорт 852,943 млн. кВт.ч элетроэнергии, в том числе в зону литовской энергобиржи — 843,753 млн кВт.ч.

Кроме того, экспорт электроэнергии из Беларуси может осуществляться в рамках договоров на оказание аварийной взаимопомощи в Литву, Латвию, Эстонию и Россию, а также в незначительных объемах в Украину – для энергоснабжения приграничных населенных пунктов. Если говорить об объемах экспорта, то они пока относительно небольшие – за последнее время примерно около 150-200 млн. кВт.ч в год.

Серьезно наращивает поставки электроэнергии в Литву сейчас не только Беларусь, но и Россия. В 2018 году «Интер РАО» увеличила экспорт в Литву на 41% до 4,4 млрд. кВт-ч, а в первом квартале 2019 года — в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1,697 млрд. кВт.ч, что обусловлено ростом цен на бирже Nord Pool в зонах «Литва» и «Финляндия» и курса евро, а также с увеличением объемов экспорта по этим направлениям.

Повышенный спрос на российскую электроэнергию в регионе Балтийского моря эксперты объясняют несколькими факторами. В Скандинавии значительная часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС, а в условиях засушливой погоды ее выработка снижается. Также большую роль играет рост цен на уголь. Кроме того, российским производителям электроэнергии не нужно платить квоты за выбросы СО2 (а с 2017 года цены на квоты CO2 выросли в три раза).

Литва не намерена покупать белорусскую электроэнергию после 2020 года

С 2020 года, после запуска БелАЭС, Литва намерена отказаться от покупки электроэнергию из Беларуси.

Литва связана с Беларусью пятью линиями электропередач, из которых основная и самая мощная рассчитана на 750 киловольт. Именно она могла бы обеспечивать переток электроэнергии с БелАЭС, однако ее литовские власти и планируют демонтировать в первую очередь. Оставшиеся же четыре ЛЭП (две — по 330 киловольт, две — по 110 киловольт) будут действовать до тех пор, пока Литва находится в общем энергетическом кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Литва еще в начале 2016 года обратилась к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с предложением договориться о недопуске на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС, но эту инициативу поддержала только Польша.

Следует отметить, что сейчас на Литву «завязаны» поставки электроэнергии в европейские страны не только из Беларуси, но и из РФ. Соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют сейчас торговать с РФ только через Литву, хотя технически возможны поставки и через Латвию, и через Эстонию.

Литва-Латвия: переформатирование правил торговли с третьими странами

Намерение Литвы прекратить закупку электроэнергии в Беларуси создает риски энергодефицита для других стран Балтии, в связи с чем правительство Латвии приняло решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами к границам Латвии, сообщило Минэкономики Латвии.

«В целях своевременного смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики о том, что когда Литва приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью, торговля электроэнергией будет перенесена на латвийскую границу. Это решение обеспечит сохранение условий торговли с третьими странами на прежнем уровне. Латвия проконсультировалась с Литвой, Эстонией и Европейской комиссией о реализации такого решения», — сказано в сообщении Минэкономики Латвии.

Кабинет министров Латвии поручил Минэкономики приступить к работе над необходимыми поправками к нормативным актам, чтобы латвийский оператор системы передачи электроэнергии в координации с эстонским оператором системы передачи мог разработать методологию введения тарифов на электроэнергию для торговли с третьими странами.

Отметим, что сама Латвия в 2017 году стала самодостаточной и даже профицитной по объемам генерации электроэнергии. Тем не менее, в «сухие» годы, когда выработка на гидростанциях снижается, Латвия импортирует электроэнергию – преимущественно, со Швеции. Но если возникнут проблемы на шведских ГЭС из-за нехватки воды, это приведет к сокращению экспорта и росту цен. К примеру, в 2017 году 89,4% импортируемой Латвией электроэнергии пришлись на Швецию и Польшу, остальной объем был закуплен в России. В I полугодии 2019 года Беларусь поставила в Латвию всего 8,623 млн кВт.ч электроэнергии.

Таким образом, очевидно, что Рига хочет в перспективе сохранить резервные возможности для балансировки цен на импортируемую электроэнергию.

Планы Латвии о переносе торговли с третьими странами раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа, который назвал решение покупать электроэнергию с БелАЭС политическим.

Минэнерго Литвы также напомнило о принципиальной позиции, согласованной всеми сторонами при подписании в июне 2019 года политического соглашения об осуществлении синхронизации (энергетической) с Европой в 2025 году, после которого энерготорговля с третьими странами должна прекратиться.

«Торговля с третьими странами электроэнергией, вырабатываемой небезопасными электростанциями, — это не просто коммерческая проблема, это, по сути, проблема национальной безопасности всего Балтийского региона», — считают в Минэнерго Литвы.

В интегрированных рынках происхождение электроэнергии значения не имеет

Решение правительства Латвии о переносе границ торговли электроэнергией с третьими странами, по сути, открывает рынок для электроэнергии с БелАЭС. Электроэнергию в Беларуси смогут закупать частные латвийские компании, и запретить вести им бизнес правительство не может. Тем более, что интегрированные рынки региона создают эффект взаимных перетоков, что в результате нивелирует первоначальный источник электроэнергии.

Таким образом, белорусская электроэнергия, в том числе и с БелАЭС — после ее интеграции в энергосистему, может поступать в Латвию, а оттуда перераспределяться по европейским странам. А поскольку Латвия является одновременно и экспортером, и импортером электроэнергии, то предъявить ей претензии будет достаточно сложно.

Впереди – выход стран Балтии из БРЭЛЛ

Следует отметить, что страны Балтии планируют до 2025 года окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и перейти на синхронную работу с европейскими энергосистемами. Будут ли полностью реализованы эти планы, пока неизвестно.

По крайней мере, «Интер РАО» сомневается в готовности стран Балтии выйти до 2025 года из системы БРЭЛЛ. Временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина недавно в интервью РИА Новости выразила в этом сомнение. По ее словам, страны Балтии перенесли испытания по раздельной работе, которые планировали провести в 2019 году. «Поэтому мы не уверены в готовности стран Балтии выйти из БРЭЛЛ в 2025 году», — отметила А. Панина.

Она заявила, что есть способы сохранения связи и с несинхронными энергосистемами, — «это вопрос технически и экономически решаемый». В связи с этим Минэнерго РФ и Еврокомиссия сейчас обсуждают возможность сохранения экспорта российской электроэнергии в страны Балтии.

Сейчас «Интер РАО» просит открыть для торговли электроэнергией сечения на существующих линиях Россия — Латвия и Россия – Эстония, — в дополнение к уже действующим сечениям Россия (Калининград) — Литва и Беларусь — Литва. Аргументы следующие: ведь Беларусь взимает плату за транзит электроэнергии, поэтому прямые поставки в Эстонию и Латвию были бы российской компании более интересны.

Тем более, что «Интер РАО» имеет большой потенциал для наращивания экспорта электроэнергии в страны Балтии. (Потенциал — это пропускная способность межгосударственных линий электропередачи (ЛЭП), которые соединяют Россию с другими странами. Если линии на 100% заполнены, значит, потенциала нет). «У нас потенциал есть, потому что наиболее востребованные линии – в Финляндию и Литву – загружены на 50-60%», — отметила А. Панина.

Между тем, из протокола 37-го заседания Комитета энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), которое состоялось в апреле 2019 года, следует, что операторы передающей сети Балтии после синхронизации с сетями континентальной Европы намерены обеспечить работу энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии без использования межгосударственных электрических связей с РФ и Беларусью. В то же время они обратились к России и Беларуси с просьбой высказать свое мнение по вопросу о необходимости сохранения отдельных межгосударственных ЛЭП для обеспечения надежности своих энергосистем после выхода из БРЭЛЛ.

Также из протокола заседания можно сделать вывод, что стороны рассматривают вариант строительства вставок постоянного тока (ВПТ) между энергосистемами стран Балтии и энергосистемами России и Беларуси с последующим использованием для торговых обменов электроэнергией. Такие вставки позволяют осуществлять асинхронную работу соседних энергосистем, обеспечивая практически безинерционное регулирование межсистемных перетоков мощности.

Конкурировать придется с российской электроэнергией

Пока преждевременно говорить, о каких объемах экспорта белорусской электроэнергии в Европу может идти речь после запуска БелАЭС, — неизвестны правила новой торговли, условия формирования цены и т. д. Кроме того, следует иметь в виду, что Беларусь связана с Латвией маломощной ЛЭП. Но, самое главное, чтобы продавать электроэнергию в Европу, белорусская электроэнергия должна быть конкурентоспособной – прежде всего с российской, которую Латвия сейчас покупает в случае необходимости. Но пока в Беларуси никто не может сказать, сколько будет стоить электроэнергия после запуска БелАЭС.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, отвечая в феврале 2019 года на вопросы журнала «Вестник Белнефтехима», отметил, что себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС будет зависеть «непосредственно от стоимости самой станции и топливных затрат». По его словам, сейчас себестоимость электрической энергии, производимой на тепловых электростанциях «Белэнерго», на 60% состоит из затрат на покупку природного газа. Доля топливных затрат в себестоимости производства электрической энергии на атомной станции оценивается на уровне 20%. Однако, как заявил министр, «более точную оценку структуры себестоимости производства электрической энергии на Белорусской АЭС можно будет сделать только после завершения ее строительства и отладки всех производственных процессов на объекте».

Напомним, строительство БелАЭС финансируется за счет государственного экспортного кредита РФ в объеме до 10 млрд. долларов. Реально станция будет стоить дешевле. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в апреле 2019 года заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить менее 7 млрд. долларов.

Соглашением о строительстве БелАЭС предусмотрено, что на половину суммы кредита процент фиксированный – 5,23% годовых, на вторую половину ставка плавающая – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых.

Согласно условиям контракта, Беларусь должна начать погашение кредита через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года – 30-ю равными долями каждые шесть месяцев. То есть, менее чем через два года Беларусь должна начать выплаты по самому крупному кредиту, предоставленному РФ. Понимая предстоящие проблемы, связанные с его выплатой, белорусская сторона заранее начала торг за более выгодные кредитные условия, воспользовавшись тем, что по вине российского подрядчика сроки строительства станции сдвинулись на год. Глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич ранее отмечал, что обсуждается продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет.

Однако пока белорусские власти не смогли договориться с Москвой о пересмотре условий атомного кредита. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в мае 2019 года сообщал, что предложения Беларуси по изменению условий кредита еще обсуждаются российской стороной «на высоком уровне».

Этот вопрос Москва, вероятно, сейчас также рассматривает в увязке с углублением интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Таким образом, чтобы иметь конкурентную электроэнергию, Беларуси важно «сбить» цену на атомный кредит, а также иметь привлекательные цены на российский газ, – желательно, близкие к ценам российского рынка. Пока же Минск не завершил переговоры ни по одному из вопросов. Их решение всецело находится в руках Кремля.

СПРАВКА:

Основная сеть объединенной энергосистемы Беларуси представлена линиями электропередачи 220-330 кВ, подстанциями 220-330 кВ и распределительными устройствами электростанций высокого давления.