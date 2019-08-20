Министерство спорта и туризма приняло постановление от 24 июля 2019 года № 33 «Об оплате труда работников в сфере физической культуры, спорта и туризма». Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Постановление определяет тарифные разряды по должностям работников бюджетных и приравненных к ним организаций, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физкультуры и спорта, а также служащих, занятых в организациях физкультуры, спорта и туризма, независимо от их ведомственной подчиненности.

Им также устанавливается перечень стимулирующих выплат по должностям работников бюджетных организаций, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физкультуры и спорта, а также служащих, занятых в организациях физкультуры, спорта и туризма, независимо от их ведомственной подчиненности. В список входят:

Надбавки за высокие достижения в труде:

за спортивную подготовку спортсменов, включенных в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;

за спортивный результат, показанный спортсменами на официальных международных спортивных соревнованиях, а также за установление спортсменами рекордов мира и Европы;

за передачу спортсмена в высшее звено подготовки;

за профессиональный уровень.

Надбавка за особенности работы в должности тренера-преподавателя по спорту.

Кроме того, документом определен перечень стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Минспорта и туризма, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минспорта и туризма. В список входят:

1.Надбавка за специфику труда.

2.Надбавка за специфику работы в сфере физической культуры, спорта и туризма.

3.Надбавка за работу в отдельных организациях.

4.Надбавка за работу в сельской местности.

5.Надбавка за классность водителям автомобилей.

6.Надбавка за сложность и напряженность труда.

7.Надбавка за характер труда.

Вдобавок к перечням постановлением утверждены инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих выплат в первом и во втором случае.

Например, размеры надбавок за подготовку спортсменов, включенных в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, сформированных Минспорта и туризма, тренерам-преподавателям установлены следующие:

а) за подготовку спортсмена национальной команды

основного состава – 40 процентов базовой ставки;

переменного состава – 25 процентов базовой ставки;

б) за подготовку спортсмена стажерского состава сборной команды

— постоянного состава – 5 процентов базовой ставки;

— переменного состава – 3 процента базовой ставки;

в) за подготовку спортсмена резервного состава сборной команды

постоянного состава – 3 процента базовой ставки;

переменного состава – 3 процента базовой ставки.

Постановление Министерства спорта и туризма от 24 июля 2019 года № 33 вступает в силу с 1 января 2020 года, сказано в документе.