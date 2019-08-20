Министерство спорта и туризма приняло постановление от 24 июля 2019 года № 33 «Об оплате труда работников в сфере физической культуры, спорта и туризма». Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.
Постановление определяет тарифные разряды по должностям работников бюджетных и приравненных к ним организаций, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физкультуры и спорта, а также служащих, занятых в организациях физкультуры, спорта и туризма, независимо от их ведомственной подчиненности.
Им также устанавливается перечень стимулирующих выплат по должностям работников бюджетных организаций, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физкультуры и спорта, а также служащих, занятых в организациях физкультуры, спорта и туризма, независимо от их ведомственной подчиненности. В список входят:
Надбавки за высокие достижения в труде:
- за спортивную подготовку спортсменов, включенных в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;
- за спортивный результат, показанный спортсменами на официальных международных спортивных соревнованиях, а также за установление спортсменами рекордов мира и Европы;
- за передачу спортсмена в высшее звено подготовки;
- за профессиональный уровень.
Надбавка за особенности работы в должности тренера-преподавателя по спорту.
Кроме того, документом определен перечень стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Минспорта и туризма, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минспорта и туризма. В список входят:
1.Надбавка за специфику труда.
2.Надбавка за специфику работы в сфере физической культуры, спорта и туризма.
3.Надбавка за работу в отдельных организациях.
4.Надбавка за работу в сельской местности.
5.Надбавка за классность водителям автомобилей.
6.Надбавка за сложность и напряженность труда.
7.Надбавка за характер труда.
Вдобавок к перечням постановлением утверждены инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих выплат в первом и во втором случае.
Например, размеры надбавок за подготовку спортсменов, включенных в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, сформированных Минспорта и туризма, тренерам-преподавателям установлены следующие:
а) за подготовку спортсмена национальной команды
- основного состава – 40 процентов базовой ставки;
- переменного состава – 25 процентов базовой ставки;
б) за подготовку спортсмена стажерского состава сборной команды
— постоянного состава – 5 процентов базовой ставки;
— переменного состава – 3 процента базовой ставки;
в) за подготовку спортсмена резервного состава сборной команды
- постоянного состава – 3 процента базовой ставки;
- переменного состава – 3 процента базовой ставки.
Постановление Министерства спорта и туризма от 24 июля 2019 года № 33 вступает в силу с 1 января 2020 года, сказано в документе.