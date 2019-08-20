В Беларуси создали новое государственное производственное объединение – «Белводоканал». Разрешение получило Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Создание новой структуры оговорено в постановлении Совмина (от 16 августа 2019 года №545). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что спустя месяц после официального опубликования соответствующего постановления правительства в перечне подчиненных Министерству ЖКХ организаций появится «новичок».

Верней, он уже появился, а функционировать государственное ПО «Белводоканал» начнет через обозначенный выше промежуток времени.

Ранее сообщалось, что новый госорган создан для более эффективного развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, данная организация, что также отмечалось, может включить в свою структуру республиканские областные водоканалы или существующие укрупненные водоканалы.

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