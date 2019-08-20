Огромный гриб весом в 3,744 килограмма, которым, как трофеем, похвалился житель Городка, оказался в Красных книгах Литвы и Беларуси.

Как писали «ННВ», дачники из Городка нашли странный гриб большого размера недалеко от своего участка. Они прошерстили интернет и, узнав, что гриб съедобен и даже, может быть, целебен, недолго думая употребили его в пищу.

Только вот если более детально изучить информацию о головаче гигантском, а именно он попался жителям Городка, оказывается, что гриб внесен в Красную книгу Беларуси в 1993 году, а также охраняется и на территории Литвы. При этом, если верить информации «Гарадоцкага весніка», дачники и раньше находили этот гриб — как минимум два раза, но не таких больших размеров.

За самовольное изъятие или уничтожение занесенных в Красную книгу растений в Беларуси для физических лиц в соответствии с частью 2 статьи 15.8 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, что составляет от 510 до 1275 рублей. Также придется возместить причиненный природе ущерб в размере 5 базовых величин или 127 рублей 50 копеек за каждое растение.

Ранее на территории Витебской области произрастание головача гигантского было зафиксировано в Глубокском, Витебском и Шумилинском районах. Теперь мы знаем, что этот гриб растет и в Городокском районе, жители которого употребляют его в пищу, чего делать не следуют — слишком редкий и дорогой деликатес получается.