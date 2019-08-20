Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома, рассказала, как дети отравились таблетками.

Инцидент произошел в деревне Городец Столинского района.

Двойняшки пяти лет (девочка и мальчик) отправились к своему 23-летнему брату. Пока он убирал в доме покойного деда, дети решили поиграть во дворе. Там они нашли мусорные пакеты, где были таблетки. Дети приняли их.

Со временем двойняшки пожаловались на то, что им плохо. Они рассказали матери о том, что приняли лекарства, найденные в мусоре. Женщина немедленно вызвала «скорую помощь». Двойняшек доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Сообщается, что сейчас жизни детей ничего не угрожает.