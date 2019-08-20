20 августа персонаж мультфильма Чебурашка отмечает день рождения, передает Zakon.kz.

В этом году ему исполняется 53 года.

Создатель Чебурашки Эдуард Успенский в 2005 году объявил, что персонаж был рожден 20 августа 1966 года: именно тогда увидела свет первая детская книжка о приключениях Чебурашки.

Сам образ Чебурашки был придуман Эдуардом Успенским в 1966 году. В мультфильме невиданного зверя находят в коробке из-под апельсинов. Чебурашка покоряет зрителей с первых кадров — он не только совершенно очарователен, но еще и добр и бескорыстен. Чебурашка является одним из любимых персонажей отечественных мультфильмов многих взрослых, да и современные дети также с удовольствием пересматривают истории про приключения Чебурашки.