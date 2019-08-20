Белорусская теннисистка Александра Саснович победила в первом круге турнира NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке с призовым фондом $226 тыс.

Александра Саснович, занимающая 45-е место в мировой классификации, в матче 1/16 финала без особых проблем разобралась со словенкой Полоной Херцог (56) — 6:3, 6:2.

Ее следующей соперницей станет победительница противостояния между полькой Магдой Линетт и эстонкой Кайей Канепи. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова встретятся с дуэтом из китайского Тайбэя Хао-Чин Чань / Латиша Чань.

Другая белорусская теннисистка Ольга Говорцова (185) успешно стартовала в квалификации заключительного турнира серии «Большого шлема» в сезоне — US Open. В первом раунде отбора она сломила сопротивление француженки Джессики Понше (199) — 6:2, 2:6, 6:2.

Участие в основной сетке открытого чемпионата США уже гарантировано трем белорускам: девятой ракетке планеты Арине Соболенко, Виктории Азаренко, занимающей 41-ю позицию в рейтинг-листе WTA, и Александре Саснович (45).

US Open-2019 пройдет на кортах Флашинг Медоус в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.