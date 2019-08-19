Традиционно считается, что чаще всего вопрос возрастной дискриминации касается людей старшего возраста. Однако, как показал опрос, с дискриминацией на рынке труда в Беларуси чаще всего сталкиваются люди 35-44 лет и с высшим образованием.

«Это можно объяснить тем, что чем чаще человек предпринимает какие-шаги, чем он активнее на рынке труда, тем чаще у него потенциальная ситуация попасть в положение дискриминации. К примеру, он претендует на повышение должности, а ему ее не дают», — объяснила специалист МОО «Гендерные перспективы» Елена Артеменко. – Получается, наиболее подвержены дискриминации самые активные группы, находящиеся на пике карьерного роста, потому что они наиболее активны в экономическом плане».

Артеменко отметила, что мужчины в целом реже сталкиваются с дискриминацией, чем женщины. Представителей мужского пола по возрасту дискриминируют чаще, когда они молоды. Речь идет о дискриминации на рабочем месте.

«В белорусских организациях преобладает патриархальный уклад, и в этом проблема. Поэтому у нас чаще всего дискриминируют женщин и молодых мужчин», – комментирует исследовательница.

В целом, с дискриминацией на рынке труда сталкивались 85% белорусов – 89,6% женщин и 80,4% мужчин.

Людям чаще отказывают при приеме на работу после 45 лет

По мнению специалистов, возрастная дискриминация более распространена, чем иные виды дискриминации на рынке труда. Так, почти трети белорусам (28%) отказывали при приеме на работу из-за возраста.

По результатам исследования выявлено, что респонденты возрастной группы 16-24 достаточно часто подвергались дискриминации при приеме на работу (около 30%). Среди возрастной группы 25-34 – процент тех, кому отказывали при приеме на работу из-за возраста, составил чуть меньше 20%, в возрасте 35-44 – 25%, в возрасте 45-54 – около 45%, в возрастной группе 55-63 – порядка 40%.

«Получается, чаще всего отказывают при приеме на работу тем, кто перешагнул рубеж в 45 лет, то есть с возрастом снижаются шансы быть трудоустроенным», – делает вывод Елена Артеменко.

А что говорят сами работодатели?

«Сейчас в рамках исследования мы проводим интервью с работодателями, и часто слышим, что «пожилые» менее подвижны, неэнергичны, – рассказала Артеменко. – Также не раз звучало, что молодой руководитель чувствует себя некомфортно, отдавая распоряжения и заставляя выполнять определенные указания женщине старше его».

Также Елена Артеменко считает, что в наиболее уязвимом положении в плане дискриминации по возрасту находятся сотрудники госструктур.

«В частных компаниях наиболее обращают внимание на эффективность. В госорганизациях же могут происходить не совсем здоровые кадровые процессы. Так, при сокращении под увольнение чаще всего попадают люди в предпенсионном возрасте», – обратила внимание она.

Готовы ли бороться?

Столкнувшись с дискриминацией, белорусы, как показывает практика, не готовы отстаивать свои права.

По словам Елены Артеменко, это происходит потому, что у нас нет механизмов, способных влиять на работодателя.

При дискриминации на рабочем месте только 20% белорусов что-то предпринимают, а 30% – хотят, но ничего не делают. Среди основных причин: не считают это целесообразным; не знают, что делать; а также не готовы портить отношения с руководителем и коллективом.

«Примечательно, что когда права ущемляют, и уже ничего не остается, люди выбирают увольнение. Суд вообще не рассматривается как механизм. Человек понимает, что затратит много усилий, при этом он не верит в финансовую компенсацию морального вреда. Восстановление справедливости? Это не является для людей мотивом», – отметила социолог.

Также в ответах респондентов часто проскальзывало, что им не хватает солидарности, поддержки от коллег на рабочем месте, чтобы бороться за свои права, обратила внимание Елена Артеменко.

«Нет такого, чтобы женщины старше, к примеру, вступились за женщину молодую, у которой есть дети и т.д.», – рассказала она.

Дискриминация – проблема надуманная?

К слову, немного иной точки зрения на проблему дискриминации на рынке труда придерживается директор кадрового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева. На ее взгляд, у тех людей, которые, по их же словам, подвергаются дискриминации, есть определенное недопонимание проблемы.

«Возьмем, к примеру, старшую возрастную группу. Нужно понимать, что ведь их довольно часто отказывают в работе не по причине возраста, а по таким признакам как стиль мышления, стиль работы, квалификация. Нередки случаи, когда люди, ссылаясь на дискриминацию по возрасту, таким образом пытаются искать причины проблемы не в себе, а во внешних факторах», – заметила она.

«Сегодня другое время, бизнес, технологии. И если человек 50 + не имеет об этом понятия, то его не берут на работу не из-за возраста, а потому что он не смог перестроиться или он, к примеру, сторонник старых методов управления, – добавила специалист. – Что же касается молодых людей только закончивших вуз, то их не берут на определенную работу тоже не в силу возраста, а за недостатком определенной квалификации».

Светлана Коростелева отметила, что в ходе своей работы они, как кадровое агентство, не раз предлагали работодателям современно мыслящих возрастных сотрудников, и их брали на работу.