Неработающий 45-летний гомельчанин, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, задержан, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

17 августа в оперативно-дежурную службу ОВД администрации Советского района г. Гомеля обратились жители областного центра. 19-летний гомельчанин и его 17-летний приятель рассказали, что сидели на лавочке возле дома по проспекту Октября. К ним подошел пьяный мужчина и угрожал применением насилия, держа в руках предмет, похожий на пистолет.

На место происшествия направили группу задержания Советского (г. Гомеля) отдела Департамента охраны. Сотрудники нашли заявителей. Те пояснили, что хулиган ушел, и рассказали его приметы. Правоохранители стали проверять дворы. В одном из них они заметили мужчину, похожего по описанию со злоумышленником, и задержали. При нём был обнаружен пневматический пистолет.

Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.