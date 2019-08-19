В агрогородке Любишино Червенского района нетрезвый водитель за рулем Peugeot сбил 6-летнего велосипедиста.

Авария произошла вечером 17 августа. По предварительной информации 55-летний водитель иномарки на улице Спортивной совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии ребенок с переломом костей черепа был госпитализирован.

Водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.