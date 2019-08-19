На минувшей неделе районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятников на старом кладбище по проспекту Победы. Неизвестные повредили около тридцати могил.

Спустя некоторое время следователям удалось установить тех, кто совершил этот вопиющий поступок. Оказалось, что на кладбище повадились дети – 10-летний мальчик и его 7-летняя сестра.

– Они проживают недалеко от кладбища, – говорит начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лидского РОВД Иван Пыш.

– В один из дней дети катались на велосипеде и забрели на место захоронений. Поблизости мальчик нашел молоток и начал проверять памятники на прочность. Такая шалость ему понравилась: впоследствии вместе с сестрой он приезжал на кладбище еще несколько раз.

В данное время сотрудниками районного отдела Следственного комитета проводится проверка.

Уголовное дело будет прекращено в связи с тем, что его фигуранты еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Пока не известно, понесут ли наказание родители, не усмотревшие за поведением своих детей.