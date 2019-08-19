Научные сотрудники смогли воссоздать приблизительное изображение лица древнего человека с помощью 3D-копии его черепа.

Череп принадлежал человеку, который жил примерно 700 году нашей эры.

Отмечается, что его останки были обнаружены в 2014 году на территории современной Швейцарии.

Согласно анализу тканей, мужчина жил 1300 лет назад, а его возраст варьировался от 19 до 22 лет.

Мужчина был маленького роста – примерно 167 сантиметров, и он страдал от хронического недуга остеомиелита.

Академики подчеркнули, что у человека были отличные зубы, а это довольно редкое явление для людей того времени.

Скорее всего, останки принадлежали человеку с очень высоким положением в социуме, о чем говорит и его захоронение.

Могила была сделана из крупных камней, а тело покойника уложено ногами на север.