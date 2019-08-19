Вопрос не является «номером один» в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 августа, на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, сообщает ТАСС.

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«Мы говорили об этом. Она (Гренландия − ред.), по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира», − подчеркнул президент США.

При этом он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.

«Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно», − указал американский лидер.

Он сравнил покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости и выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия.

По версии Трампа, Дания теряет из-за этого «почти 700 миллионов долларов ежегодно».

Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике.

МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.