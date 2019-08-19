Преображение Господне — это визуальное явление царства Божьего на земле. Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников — Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. Ученики безмолвствовали, предчувствуя, что им откроется тайна. Тайна совершается в безмолвии. Человеческое слово относится к тайне, как волна к глубине океана.

«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).

Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли вместе с Христом на гору Фавор, где произошло Преображение Господне. Оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. Они говорили с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».

Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех учеников. На горе Фавор у них открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресении. В то время Апостолы не поняли Его, потому что, в согласии с еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на Крестные муки.

Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора — это безмолвие, уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к обретению этого Света, к обожению человеческой природы видит христианское учение духовный смысл жизни.

Зачем на Преображение освящают овощи и фрукты в церкви?

Со времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церковью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу с произнесением при этом особой молитвы.

В начале все создания Божий были «добры зело», так как на них почивало Божие благословение, сошедшее на них по всемогущему слову Его «Да будет». Тогда пребывать всему на земле было заповедано без особых освящений. Но первозданный человек преступил заповедь Божью и внес нечистоту в весь состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятье Божье нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму: «Проклята земля в делах твоих» (Быт. 3,17). Тварь неразумная, как свидетельствует апостол, «покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее» (Рим. 8,20), то есть все живое осквернилось через человека. Неразумная природа, которая по замыслу Творца должна была доставлять своему владыке — человеку вещественные средства к блаженству, — эта природа сделалась причиной его болезней и смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, покорившему их суете, все произведения земные в питании заключили вредные примеси или прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные следствия проклятия Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с чем он входит в соприкосновение.

И что было бы с нами сегодня, и с окружающей нас природой, если б премилосердным Ходатаем Бога, Иисусом Христом не была снята ужасная печать отвержения нашего, и не были преподаны средства к возвращению благословения и освящения всему, что идет на потребу нашу?.. Посему только истинно верующий во Христа Спасителя может победить враждующую против нас природу. Святая Церковь благословляет и освящает начатки плодов земных и, снимая с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды уже не в орудие греховных наших похотений, не в пищу тления и смерти, но в истинное наслаждение возрожденного благодатью человека.

Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем Бога, в Троице славимого, и кроплением святой воды.

По старинной традиции начатки плодов освящаются на Преображение и Успение Божией Матери.

Из журнала «Кормчий» 1897 г.