18 августа главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал неудачное выступление ХК «Динамо-Минск» в Кубке Салея.

Напомним, «зубры» проиграли в полуфинале турнира «Динамо-Молодечно» со счетом 2:4.

По словам специалиста, дело не в самом столичном клубе, а в белорусской хоккейной системе в целом.

«Это не в минском «Динамо» дело. Это в системе хоккея. Ее не было. Она развалена. Мне жалко этих тренеров, честно сказать, они пытаются, работают, но не с кем. Так ведь не может быть, что четвертое место занимает минское «Динамо». Это неправильно», — констатировал Захаров.