Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей местных органов власти в трех районах Могилевской области, передает БЕЛТА.

Руководить Белыничским райисполкомом будет Василий Захаренко, сейчас он председательствует в Климовичском районном Совете депутатов. Первый заместитель гендиректора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» Николай Степанов согласован на должность председателя Дрибинского райисполкома. Александр Ефимчиков, исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия «Могилевские семена трав», возглавит Чаусский райисполком.

Александр Лукашенко отметил, что главным направлением хозяйственной деятельности в этих районах является сельское хозяйство и ему надо будет уделять особое внимание. Кроме того, новоиспеченным председателям райисполкомов необходимо погрузиться в целом в вопросы экономики, изучить особенности промышленности в своих районах и даже заняться идеологией — комплекс вопросов очень широкий. «Будет непросто, поскольку вы на передовой, лицом к лицу с людьми. И каждый день вам надо доказывать им свою состоятельность, что вы не зря приехали в этот район, — сказал президент. — Мы выстрадали пути решения проблемных вопросов. Это великое дело, когда ты не просто знаешь, что надо делать, но знаешь, как надо делать».